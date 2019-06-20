衛生局長陳潤秋20日宣布，新北市結合財團法人台灣早產兒基金會及19家有新生兒照護中心醫療院所，將市內所有出生低於1500公克的掌心寶貝納入全方位專業醫療關懷網絡，提供從出生至滿2歲寶貝個別化的照顧及系統性的追蹤管理，讓孩子能平安健康長大。

陳潤秋指出，台灣的新生兒死亡率2015年在36個經合組織國家中排名第27名，有進步的空間，其中新生兒死亡中占最大部分的為早產，尤其是小於1500克的早產兒。

陳潤秋說，新北市2018年有282位掌心寶貝誕生，這些小寶貝器官功能尚未成熟，常伴隨許多後遺症或發展遲緩。而研究顯示，掌心寶貝有15.6％的認知發展及16.4％的動作發展有明顯遲緩現象，於此更應該受到重視及關懷。

陳潤秋說，現在納入照護網絡，藉由個案管理師追蹤掌心寶貝健康狀況，適時安排專業醫療，得以早期診斷、治療。此外，如發展遲緩，可即時轉介至醫院鑑定，給予早期療育的相關照護，後續社政及教育單位串起完整的照護網，提供完善的全方位照護，並教導家長照護技能，讓小天使更加健康快樂的成長。

陳潤秋也說，新北市更加碼只要夫妻一方設籍就有免費的婚後孕前健檢、12歲以下身心障礙及發展遲緩兒童口腔照護，每年最高補助2萬元，也整合從準媽媽產前健檢、計程車資補助、生育補助；到有了寶寶後如何哺乳、早療資源、自動偵測最近的哺集乳室、提醒家長疫苗施打種類及地點，並提供母嬰親善醫療院所及新北親子館等資訊，開發「新北孕育寶App」成為爸媽哺育寶貝的貼心小秘書。

(中時 )