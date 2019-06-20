「球爸」拉瓦爾鮑爾總有辦法搶占新聞版面，但這次真的鬧大了！先前因為兒子「球哥」朗佐鮑爾被交易到鵜鶘，氣到公開詛咒湖人永遠無法奪冠的球爸，如今卻因公然調戲女主播莫莉，慘遭《ESPN》下達封殺令，不准他再上節目胡亂放話。

為何球爸會讓《ESPN》如此憤怒？因為他在史蒂芬史密斯的節目中，原本還在討論體育話題，球爸卻用帶有性暗示的雙關語(你隨時可跟我一起換衣服)跟女主播開玩笑，一旁的史密斯雖推了球爸一把，暗示他不能這樣說，但球爸根本沒放心上，也沒道歉。

畢竟這種職場性騷擾行為相當敏感，《ESPN》當然第一時間公開譴責球爸行為嚴重不當，且由發言人宣布，未來不會再次邀請球爸出席任何節目，或是當作新聞消息來源，擺明就是從此封殺球爸，以免因為他的負面形象造成更多困擾。

不過球爸如此囂張跋扈，且什麼話都敢說的風格，無疑也是美國媒體過於放縱他的結果，如今隨著朗佐鮑爾被交易到關注度與商業市場較小的鵜鶘，球爸當然變本加厲爭取曝光機會，但現在得罪了《ESPN》，看來球爸也要頭大了！

(中時電子報)