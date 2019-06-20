當年以愛情劇《像霧像雨又像風》在台灣大開知名度的中國大陸男神陸毅，演藝成績不斐的他，2006年感情路也開花結果，跟女星鮑蕾結婚並生養一對可愛女兒，2014年還帶著大女兒「貝兒」參加實境秀《爸爸去哪兒2》，一家子因此爆紅一波，帥氣的陸毅，更因此被認證為「女兒傻瓜」，可見他寵愛女兒的程度。

敬業又愛家的陸毅，被認為生活相當幸福美滿，沒想到他昨(6/19)在微博po文懷疑自己生病了，理由是兩千金適逢期末考，他做出離奇舉動，「早上起來檢查鉛筆盒，看看有沒有沒削的鉛筆，橡皮好不好用」，連陸毅都覺得自己神經兮兮太超過，感嘆：「強迫症的老父親誰能懂」。

且陸毅不僅偷偷檢查孩子們的鉛筆盒，昨天他家那一帶下了毛毛雨，陸毅一早急急忙忙撐了傘，親自護送兩個寶貝去學校，為孩子操碎了心的他，看起來憔悴不少，讓粉絲看了心疼，直呼他簡直瘦成了一道「閃電」，但也說女兒有他這樣的爸爸真是幸福，認證陸毅是「國民好爸爸」。

(中時電子報)