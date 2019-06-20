近年來運動風氣盛行，根據教育部統計，台灣規律運動人口數已突破33%，但值得注意的是，台灣卻是全亞洲第1胖！很多人自以為努力運動，但體重卻絲毫未減，甚至越動越胖，醫師點破台灣人瘦不下來的關鍵原因在於「動靜失衡」，反而讓身體以為遇到大災難，讓代謝變慢。
許多人一輩子都在減肥卻從未成功，到底該怎麼動才會瘦？中醫師陳峙嘉在臉書分析「為什麼運動也不會瘦」的2大常見原因：
一、「動靜失衡」
若平時從不走路、到哪都坐車，突然間只有一天瘋狂爬山、跑步，這時突然爆增的運動量，會讓身體以為遇到大災難而刻意保留能量。
二、「自不量力」
未衡量自己的體力，看到別人做什麼就跟著做，包括剛生完孩子、大病初癒或體虛的人，過度激烈運動只會讓身體更虛，身體越虛代謝就越慢，自然不會瘦。
陳峙嘉說，想消耗脂肪並讓身體維持高代謝率可做有氧運動，最簡單又免花錢的方式就是以「時速6公里」的速度，連續走45分鐘，就能達到有氧效果。每天運動量固定，身體代謝率會慢慢趨於穩定，這時要逐漸增加運動量，避免身體處於安逸狀態，體重才會繼續下降。
建議平時沒有運動習慣的人，從每週運動1天開始，2週後改為1週運動2天，以2週為一個單位，增加至1週運動3～4次後停止，休息2週後再從1週運動1天開始，不斷運動量變動、破壞身體平衡，才有機會一直瘦下去。
文章來源：中醫師 陳峙嘉臉書
(中時電子報)
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