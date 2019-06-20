美國川普政府將中國大陸電信巨擘華為列入出口管制黑名單，影響華為貨供及營運。「華為之父」、總裁任正非日前預測，受美禁令影響，華為年度營收可能比先前預測減少300億美元（約台幣9千3百億），不過他19日再次接受專訪時表示，華為營收現在還在成長，今年預估將超過千億美元，300億美元「是個很小很小的事情」，華為可獨立應對美國禁令。

華為總裁任正非接受專訪時，對於先前營收將比預期減少300億美元一事表示「是很小很小的事情」。

任正非19日接受美媒CNBC專訪時表示，現在華為在中國大陸的業績持續成長、未見衰退，只有可能是在國外的業績出現下滑。他進一步表示：「海外業績最壞情況是下滑40%，現在還不到20%。而且這種下滑也在發生改變。消費者業務方面業績下滑約為10%，所以不是很大」。

任正非還說，他在專訪前一天看了報表，表示華為現在還在做內部調整，故先前預測營收可能減少，但至昨天報表他還未看見任何下降趨勢，「故到底年底會出現什麼樣的狀況，我們還不肯定。但300億美元的下降，對我們來說是很小很小的事情。」

對於總統川普日前宣布將與中國大陸國家主席習近平於G20高峰會見面，討論貿易問題，外界關注華為問題是否列入討論。對此，任正非表示，華為目前確實受到挫折，但公司與美國政府之間的爭議，華為無需靠政府，他表示「我不明白為何美國企業需要向白宮作匯報，我們也不需要匯報」，華為可獨自應付美國的禁令。

此外，任正非在訪問中亦提到女兒、華為財務總長孟晚舟涉嫌隱匿華為與伊朗公司的關係，以取得匯豐銀行服務一案。他表示，匯豐銀行「早已經知道華為的企業性質和活動」，女兒曾經在咖啡室與銀行職員交談，如果把這些事實公諸於世及法庭，本案真相將會大白。

(中時電子報)