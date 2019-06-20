美國總統川普挑起的全球貿易戰越演越烈，但他沒有要休兵的打算，有外媒分析川普日前正試圖擺脫過去美國政府所奉行的強勢美元政策，準備發動「貨幣戰」。

歐洲央行（ECB）德拉基週二在年會上指出，若通膨率未能達標，「進一步削減利率，資產購買計畫 (APP) 也還有相當大的空間。

川普卻推文指出，「德拉基剛剛宣布可能進一步激勵經濟後，歐元／美元立馬就貶值，使歐元區能夠不公平地與美國競爭。「這不公平，他們這麼做，多年來卻未受處罰。」「德國DAX股價指數因為德拉基的刺激經濟談話而上漲。這對美國非常不公平」。美國總統罕見地發言干預其他國家的貨幣政策，有專家表示川普出言干預，是錯誤的，德拉吉的發言，是針對歐洲經濟成長趨緩的現況，川普的介入，可被視為「操縱匯率」，作法相當不尊重及魯莽。

不過川普搶在德拉基聲明之後立即開火，加上G20峰會即將召開，凸顯出美國逐漸將匯率作為貿易戰的武器之一。

(中時電子報)