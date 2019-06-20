MQ-4C Triton無人偵察機

儘管日本油輪在阿曼灣遭攻擊後，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）已表明，華府不排除對伊朗動武的選項，但官方伊朗通訊社（IRNA）20日說，伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard）已擊落1架美國無人偵察機。

據美聯社與CNBC新聞網報導，伊朗通訊社稱，一架美國RQ-4「全球鷹」（Global Hawk）無人偵察機在南部荷姆茲甘省（Hormozgan）的可莫巴拉克（Kouhmobarak）區附近進入伊朗領空，隨即被擊落。

另一方面，據CNN新聞網20日報導，一名美國官員說，伊朗是在「國際空域」擊落美軍MQ-4C Triton無人機，而這兩款都是由諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）打造的無人偵察機。

RQ-4全球鷹無人機

IRGC-affiliated FarsNews says the IRGC has shot down a US surveillance drone, RQ-4 Goobal Hawk, when it was "flying over Iran southern sealines" In the Persian Gulf. https://t.co/iWbCsHvFwx pic.twitter.com/pCSZ0TBWmH — Hadi Nili (@HadiNili) June 20, 2019

#Iran claims it has shot down a US RQ-4 drone over Hormuzgan province. RQ-4's typically fly at high altitude over for reconnaissance missions. https://t.co/lgmkVlOVgG — Strategic Sentinel (@StratSentinel) June 20, 2019

當美軍中央司令部（CENTCOM）發言人厄本（Bill Urban）被問及相關事件時，只說當天伊朗領空內並沒有美軍無人機執行任務。

由於川普政府17日向中東增派1,000名部隊，以因應伊朗部隊在當地「敵意行為」對美國人員和利益所造成的威脅，雙方關係已產生危險的轉折。

在華府退出與伊朗的核協議後，德黑蘭不爽美國制裁，不斷使出反制措施，雙方緊張日益升高。就在波斯灣陸續發生油輪攻擊事件之際，美方聲稱，上周伊朗發射飛彈，試圖擊落1架美國MQ-9「死神」（Reaper）無人機，但並未命中目標。

伊朗最近加速生產低濃縮鈾，並威脅將增加近武器級濃縮鈾的產量，以向歐洲施壓，好達成新的核協議。而這一切都令各方更擔心，美國與伊朗可能因為誤判，或是緊張進一步升高，導致雙方爆發衝突。

(中時電子報)