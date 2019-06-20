網友留言。(圖片翻拍自批踢踢網頁)

親綠民調今公布六都中桃園的總統大選民調，結果顯示，總統蔡英文以28.8%的支持度，大贏高雄市長韓國瑜的26.6%和台北市長柯文哲的24.2%。若是國民黨改派鴻海董事長郭台銘，也是蔡英文大贏。對於這個選戰結果，網友表示不敢置信，直言桃園很藍！這個民調真的......看看就好！

《美麗島電子報》今公布2020總統大選，六都中桃園市的民調，結果顯示，不論是何種對戰組合，蔡英文都保持領先。其民調支持度如下：蔡英文28.8%：韓國瑜26.6%：柯文哲24.2%；蔡英文27.8%：郭台銘19.6%：柯文哲24.1%。

若是藍綠對決下，蔡英文以41.5%大贏韓國瑜的33.5%；對上郭台銘，蔡英文以38.7%的支持度，領先郭的32%。

對於這個結果，批踢踢網友表示要笑死！「桃園很藍！這個民調真的......看看就好」、「蔡皇穩了！各位Dpp可以慶祝了」、「桃園蔡40%? 我不太敢信」、「唯一共同的是果凍GG」、「這民調我相信~小英第一名不可質疑」！

此民調是《美麗島電子報》於2019年6月17日至6月18日進行調查，成功完訪1070人，信賴水準95%，抽樣誤差最大值為±3.0%。

韓國瑜依舊「最強」！ 最新民調31.4%打趴蔡柯

(中時電子報)