阿根廷一名搶匪在12日晚間持槍闖入超商搶劫，店員趕緊繳出收銀機內的鈔票，一旁的顧客也乖乖配合，豈料搶匪在拿到錢準備落跑時，順手把槍插進牛仔褲的褲襠卻意外走火，子彈擊中自己的鼠蹊部，送醫後仍宣告不治。

綜合外媒報導，監視畫面顯示，搶匪阿科斯塔(Federico Luis Acosta)頭戴白色全罩安全帽，持槍闖入當地超商行搶，店員為自保，不得已打開收銀機將鈔票給他，隨後有不知情的顧客上門，看到搶匪持槍也立刻投降，靜待在一旁，而阿科斯塔見現金到手準備離開，便順手把槍插進牛仔褲褲襠，結果卻意外走火，子彈擊中自己的鼠蹊部，不僅嚇到現場店員、顧客，他自己也嚇到錢掉滿地，趕緊忍著痛踉蹌離去，顧客也將地上的錢撿還給店員。

當地媒體報導指出，阿科斯塔搶劫後騎車逃逸，但騎大概2個街區就倒在路邊，地面還有一大灘血，警方循線找到阿科斯塔，立刻將他送往帕迪拉醫院(Hospital Padilla)急救，但因他擊中腹股溝一條動脈造成失血過多，最後仍宣告不治；警方表示，這是該嫌犯當天的第三起搶劫案，在發生致命槍擊前，他還襲擊了附近的一名婦女及搶劫了另一家藥店。

網友看完表示，「今日最搞笑」、「蛋疼」、「真的GG了」、「屌爆啦(物理)」、「就說電影演槍插口袋是錯誤的，偏偏很多人不信」、「沒關保險嗎」。

搶匪持槍搶劫監視器畫面

(中時電子報)