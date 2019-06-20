前總統馬英九今出席「慶祝孚佑帝君成道1139週年大典海內外聯合祈福法會」，談及日前立法院三讀《公投法》部分條文修正案，他直言「這是民主的倒退」，因為這是直接民權，且民進黨這樣做，純粹就是為避免公投跟選舉的目標有衝突，但這樣也顯示出她不民主的心態。

馬英九進一步說，總統蔡英文碰到香港「反送中」，大力支持香港民眾，這大家都非常贊成，而支持人家是擔心香港人民的權利受到傷害，「可是你把公投用鐵籠關起來，台灣人民的權利沒有受到傷害嗎？她怎麼好意思再去幫助香港呢？這是我質疑的！」

由於蔡英文也出席祈福法會，媒體追問是否會當面跟蔡說？馬則笑回，有機會的話會，「不過她剛先走了，大概知道我要說這個就先走了」。

另外，對於國民黨正進行初選，是否擔心未來整合可能會有問題？馬英九則說，這倒不太擔心，因為相信國民黨在失去政權4年後，看到台灣的衰敗，都有重整國事的決心，因此團結是必走的路，在初選階段大家兄弟登山、各自努力，但當提名人出線後，大家會全力支持這一位。

他也說，每位候選人都有他的粉絲，所以「粉」有多種，但相信到最後只會有一個「國粉」，就是國民黨的粉絲。

至於日前接受新加坡媒體專訪，曾提到台灣若太配合美國很危險？馬英九表示，一向感覺到在這幾個超強之間，要維持一個平衡，而過去大戰略就是和陸、友日、親美，都有一定分寸，達到一定平衡，不會選邊站，也不會過度親某一方。

(中時 )