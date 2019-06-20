推動「高雄發大財」！ 韓國瑜出席經濟論壇拚市政

行政院副院長陳其邁19日南下高雄視察登革熱疫情，高雄市長韓國瑜陪同，但因韓詢問陳其邁一句「為什麼會爆發登革」引起網路熱議？有網友還認為這顯示韓國瑜不關心市政，才會至今仍在問此問題，但也有許多網友挺韓，認為虛心求教有何錯。韓回應指，其實昨天陳其邁與他視察的三民區，也是陳其邁的選區，不明白網路為何一直有人要黑他；但無論如何，韓強調對於疫情，他寧願站在良性健康的角度來看，代表行政院與高雄聯手，決心撲滅登革熱。

韓國瑜上午出席繁榮大高雄論壇，他在接受媒體聯訪時說，他很感謝陳其邁到高雄，任何疾病不分黨派、不分藍綠，大家要攜手合作，從寬的角度來看，還是非常感謝（陳其邁）。

韓國瑜昨天與陳其邁咬耳朵，對此，韓國瑜說，他是在問陳其邁為何爆發登革熱？為何每次都是這個地點，他很擔心。發現當地有一個金獅湖遊覽區，他就與陳其邁、當地民眾談，發現水位太低，考慮把水位提高，這樣可以把雜草淹下去，魚就會去吃孑孓，讓三民區的登革熱下降。下午韓再度回應指，三民區也是陳其邁的選區，因此提問，但網路上卻有人一直要黑他。

韓國瑜指出，與陳其邁的談話只是一個閒聊，也是探討，想辦法把水位拉高。至於颱風天，則是要泄水，其本身有治洪池的功能，這是互相討論。有人要放大，他沒辦法。

(旺報 )