◎打蚊憂中央不給力？ 韓國瑜爆華僑想捐３千萬

高雄登革熱病例現已21例，高雄市長韓國瑜20日上午主持市府防疫策略早會時，特別開直播，強調一旦疫情擴大，高雄形象受挫，得花很多年才能恢復，對如今好不容易有起色的觀光是重大打擊，因此他才會請求中央提早調動軍隊支援防疫，也請第一線工作人員全力衝刺，市府會做好後勤資源、協調作業。

◎全台趴趴走 柯Ｐ下午再請假赴中部

台北市長柯文哲本周頻繁到外縣市趴趴走，今下午又要請假到台中、彰化，雖未鬆口要參選2020，但顯然「事前準備」緊鑼密鼓進行中。對此，柯今早受訪時稱，他是去學習或市政行程。

◎台灣頭淪陷 基隆首例秋行軍蟲現蹤

台灣爆發秋行軍蟲疫情，基隆市於昨（19）日接獲第1起案例通報，位於中正區小型菜園的玉米株，經確認為秋行軍蟲，面積約100平方公尺（60株），市府為避免疫情擴大，已提供藥劑執行噴藥作業並進行監控工作。

◎賣場竄惡火 6人全救出1人自行逃生

雲林縣北港鎮公園路19日晚間一五金大賣場發生火警，屋內共7人受困，陳姓老板自行逃出，其中3名是小孩，1位大人行動不便，幸警消火速全力救援，約莫在40分鐘內將所有人全部救出，5人受傷，經送醫有人已出院。

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(中時電子報)