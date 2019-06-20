台灣世界展望會在現場義賣衣服與小物品。（張毓翎攝）

台南永康奇美醫院與台灣世界展望會合作，趁20日世界難民日這天，在奇美醫院與世界各國同步舉辦飢餓宣誓活動，呼籲重視全球正存在數千萬難民，並為7月13、14日的飢餓30活動宣傳。

聯合國報告2017年平均每2秒就有1人因為戰爭、暴力、天災的威脅逃離家園，全球有6580萬人流離失所，2540萬人成為難民，其中半數為兒童。

世界展望會長期提供糧食、營養補充品、乾淨水與衛生設備等生活需求，成立兒童關懷中心，陪伴難民兒童走出戰爭陰影。台灣世界展望會南區辦事處代理主任林惠君表示，台灣的捐款，一半用在台灣的弱勢兒童，一半用在世界各國的難民。

奇美醫療服務社12年來每年都與台灣世界展望會合作，在每年的飢餓30活動中，擔任現場醫療協助工作。20日在奇美醫院第一醫療大樓內展示敘利亞難民帳篷、防災包，倡導民眾對難民存在的重視，台灣世展會並在大廳設攤義賣5天，有衣服、環保餐具、筆記本。

台灣世界展望會7月13、14日兩天將在高雄巨蛋體育館舉辦飢餓30活動，預計號召1萬3000位營友參與，奇美醫院醫療團隊也將隨行參與，提供體驗飢餓者的醫療保障。

(中時 )