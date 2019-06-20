除草劑巴拉刈應不應該全面禁用，引發論戰，有醫生用巴拉刈是劇毒農藥，喝一口就會死等理由，認為應禁用。對此，農業四大寇之一的Lin bay好油表示，有人跳樓自殺，所以要禁止蓋高樓，這有可能嗎？他並反諷的說，禁用後農民生產管理困難增加、成本提高，都比不上大醫師的我是為你好。

衛生福利部屏東醫院醫師邱豑慶昨說，巴拉刈若被不管是真心自殺還是假裝自殺的人喝下，「即便只是喝了1小口，死亡率都高達6到9成」，另有民眾最近在網路上翻出已逝毒物專家林杰樑生前文章，公開支持禁用，更有人說，全球已有77個國家禁用。

對此，Lin bay好油在臉書發文反駁說，喝一口巴拉刈還有辦法跟家人道別，從高樓跳下去自殺的人，連到醫院說我只是跳一次而已的話都沒有機會，不是更慘？因為有人跳樓自殺，所以要禁止蓋高樓，避免跳樓自殺？這有可能嗎？

他表示，國際上有一百多個國家都用盤蛋來運輸，哪台灣為什麼不用盤蛋來運輸？台灣沒有禽流感嗎？有啊！怎麼還用落後的箱蛋來運輸？他強調，禁掉巴拉刈對農民生產管理上造成困難，會提升成本，但這些理由都比不上大醫師的我是為你好。

最後，他說，受到禁用巴拉刈影響的農民雖然是少數，但是因為沒有影響力，所以巴拉刈一定要禁止；受到禁止農地工廠影響的老闆也是少數，但因為具有影響力，所以農地工廠要合法化。所以巴拉刈當然要禁了，誰叫你們這些受影響的農友一點都沒有影響力。

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(中時電子報)