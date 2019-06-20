空服員罷工危機在即，長榮勞資今日進行第三度協商，但雙方態度強硬，長榮指稱工會抹黑危害互信，工會則指長榮態度惡劣，不排除罷工，旅行業者人人自危。旅行公會表示，暑期搭乘長榮航空的散客確實有減少。品保協會指出，長榮承諾罷工後會給予賠償，觀光局也說，已建議應儘早公佈補償機制細節。

旅行公會全聯會召集人李奇嶽表示，交通部民航局、觀光局已多次邀請長榮航空與旅行公會召開會議，討論罷工後的應變機制，然而會議結論皆只有要求長榮在罷工後的第一時間通報旅行社，但「第一時間就是沒有譜」，直說「會議有開跟沒開一樣」。

李奇嶽指出，由於旅行團的機票都早已安排完畢，旅行社也無法臨時變動，加上近期是暑假旺季，即使要另外找幾位也有困難，而散客部分，確實暑期搭乘人數有減少，搭乘意願也有降低。

旅行業品質保證協會副理事長黃文卿表示，長榮在會議上承諾「罷工後會負責賠償旅行業者」，但相關的賠償細節還未擬定，並沒有確定會賠償哪些項目，且當時長榮開會代表層級很低，也沒有資格做決定，對於賠償僅是一句話帶過。他表示，目前團客沒有太大變化，不過長榮為了因應罷工，已有提前減班，以將傷害降到最低。

觀光局表示，5月底再度邀請長榮航空與旅行業者開會，當時有建議長榮航空，罷工後應儘早公佈相關的補償機制，包括住宿費、交通費等，不過長榮僅先將意見帶回討論。觀光局表示，之後都會配合交通部、民航局等給予協助，也會以交通部應變會議為主，同時會盡力為旅行業者爭取應得權利。

(中時 )