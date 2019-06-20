為了降低豪華稅，雷霆現在卯足全力省錢！《SI》記者菲斯切爾20日爆料，雷霆目前已把亞當斯、薛洛德與安卓羅伯生3名主力擺上交易檯面，甚至也在到處兜售今年第21順位選秀權，理由很簡單，因為雷霆不想再付高額豪華稅。

自從去年夏天跟保羅喬治續約，雷霆團隊薪資早已超過豪華稅上限，雖透過交易「甜瓜」安森尼且馬上釋出，雷霆上季仍須付出幾千萬美元的豪華稅，如今隨著下季團隊薪資再次衝破1.32億美元的豪華稅門檻，雷霆只能趕緊做出交易。

不過亞當斯未來兩年還有超過5300萬美元合約，薛洛德也有2年3100萬美元合約，想把兩人送走並不容易，安卓羅伯生雖然僅剩1年1074萬美元合約，卻因最近兩季飽受傷痛所苦，總共才打39場比賽，當作交易籌碼自然乏人問津。

反正雷霆豁出去了，除了韋斯布魯克與保羅喬治列為非賣品，其餘球員與選秀權都可當作交易籌碼，根本沒在考慮下季戰力是否滑落，上季他們搶下49勝33敗，以西區第6晉級，卻在首輪就遭拓荒者淘汰，看來下季也是凶多吉少。

(中時電子報)