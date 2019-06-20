蔡英文總統贏得民進黨總統初選，民進黨內傳出有人建議與其「蔡賴配」，不如將賴清德列入不分區立委，蔡英文總統今天表示，賴是「黨很重要資產」，她覺得還有時間，大家不需要太急，2020年會在最適當時間推出最佳的組合。

蔡英文今天赴指南宮出席孚佑帝君成道1139周年大典，外傳黨內建議將賴清德列入不分區立委名單，詢問蔡的看法。

蔡英文表示，我們必須要確認一件事，就是「賴前院長是黨很重要資產」，如何在2020大選如何讓賴發揮最大的功能，「這是我們大家一起在討論的」，我們還有時間不需要太急，2020年一定會在最適當時間推出最佳的組合。

此外，針對前總統馬英九表示，雖然目前台美關係不錯，但有些事情還是幫不上忙，「台灣有些人主張反正什麼都配合美國，這很危險。」蔡英文則回應，我們所有的政策都是以台灣的利益為出發點。

她說，我們的目標是要保護台灣的安全，確保台灣經濟持續成長，「這是我們政府努力的目標」，所有施政也是以這個作為評判的標準，馬也作過總統，他也知道做為一個總統最重要的指標就是台灣人民的利益。

(工商 )