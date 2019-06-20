逢甲大學財經系蔡依璇（右起）、陳沛辰與曾珈琳在西安街氣爆事件受創，她們樂觀面對生活，今年順利畢業。（曾珈琳提供）

逢甲大學財經系許菀芸（右）、蔡依璇（左）今年順利畢業。（曾珈琳提供）

逢甲商圈在2017年7月間發生駭人的氣爆事件，造成3死13傷，西安街多戶店面受波及滿目瘡痍。「我們說好要一起畢業！」當時逢甲大學財經系4名學生，許菀芸全身30％燒燙傷、陳沛辰全身縫500多針、曾珈琳與蔡依璇多處遭玻璃割傷，她們身心受創一路扶持走出氣爆陰霾，找回亮麗自信的自己，今年順利畢業了。

「那時覺得人生很黑暗，本來想好的未來突然崩解了，謝謝家人、朋友及老師的鼓勵跟幫助，讓我走出低潮！」許菀芸日前在畢業典禮中擔任系上畢業典禮致詞代表，她說，氣爆造成她全身三分之一左右的燒燙傷，她感謝師生的幫忙，讓她走出低潮，順利地回學校上課，甚至還有機會分享畢業感言。

「那天是我這輩子永遠忘不了的20歲生日」曾珈琳回憶當時仍心有餘悸。她說，當天她們正在準備迎新活動，4人到西安街買東西，爆炸轟了一聲，她感到一陣耳鳴，走在最前面的菀芸當場昏倒在地，她和沛辰、依璇跑向一旁巷子。

曾珈琳表示，她當時太緊張了，都沒感覺到痛，其實，她的鎖骨旁插著一塊玻璃，只差一點就刺到動脈；沛辰因受到大量碎裂物割傷，左右手的肌腱斷裂；個子嬌小的依璇，剛好一旁有汽車替她擋住部分碎裂物，傷勢比較輕微。

當下立即昏倒的許菀芸，傷勢最嚴重，還被附近店家的人移到一旁，她還一度列入命危名單。曾在鬼門關前走一遭的許菀芸表示，「不太記得發生什麼事，當下好像一直喊著媽媽的手機號碼，還有拜託她救我」，她被送到醫院就立刻動手術。她回想說，等到清醒過來，才發現身上多了些管子、裝上呼吸器，頭髮也全理光了。

「換藥的空檔，我幾乎都在哭，因為實在太痛了」許菀芸回想起可怕的治療過程，還是很驚恐。她說，餐廳裝潢的大片玻璃碎屑噴濺到她身上，身上傷痕清創和換藥讓她痛苦萬分，她透露，其實至今都還有微小的玻璃碎片還留在她們體內。

雖然醫師與家人都建議許菀芸休學一學期，但她堅持拒絕，她說：「我們約定好要一起畢業」。許菀芸暑假在加護病房度過，開學後請了一陣子病假後，她就坐著輪椅出現在課堂。

4名堅強的女同學，攜手走過氣爆的陰霾，她們持續協助系學會活動，依然活躍於大學生活，曾珈琳是逢甲大學親善大使隊長、畢聯會會長；蔡依璇畢業後也將赴美攻讀碩士。

(中時 )