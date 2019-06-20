由台灣團隊自製、台美混血的陽光女孩Alana(鄭雅文)所主持的深度旅遊節目「Follow Alana 愛遊台灣」再奪「美國電視節目界奧斯卡」之稱的「泰利獎」（Telly Awards），製作團隊趁勢於6月推出全新一季「Follow Alana愛遊世界－瑞士之旅」，除帶領觀眾一窺瑞士特有大自然奇景外，Alana也成為首位與瑞士聯邦總統同坐草地參加國慶慶典、近距離專訪瑞士網球天王費德勒的台灣旅遊節目主持人。

Alana主持的深度而別出心裁的節目內容獲瑞士國家旅遊局肯定，特於今（20)日授予Alana「2019瑞士夏季觀光旅遊大使」重任，希望透過精彩的影片畫面與Alana獨特視角，讓台灣觀眾認識絕美的瑞士天然風光及動人故事。

「我相信每個有能力的人，都有義務對社會作出貢獻，以有意義的方式回饋，讓世界變得更美好。」因先天極重度聽損而必須面對艱辛學習之路與人生考驗的Alana，熱情探索世界美好的正面態度，深獲觀眾喜愛。此次的瑞士之旅不僅親身體驗瑞士風格的各種戶外挑戰，包括高山健行、飛行傘、懸崖攀走等，也以一口流利英文直擊瑞士製錶重鎮傳承百年的機械錶芯製作技藝、走入蘇黎世當地日常挖掘其名列世界最佳居住城市的關鍵原因，甚至獨家與網球天王費德勒暢談，了解他創立基金會幫助兒童早期教育的動機，一窺球王在球場外柔軟的一面。

瑞士旅遊局市場宣傳經理白松德表示，聯合多方夥伴共同推廣瑞士旅遊是我們一直以來努力的方向，再美麗的風景、都需要一個好的說故事人才能讓它擁有動人靈魂、深植人心；瑞士阿爾卑斯山、森林與湖泊等壯麗的天然景致，曾在多年前因阿爾卑斯山少女所訴說的幸福童話而舉世聞名，期待這次透過喜愛大自然且同樣能帶來溫暖力量的Alana，再次創造話題，讓台灣旅客從不同的角度、感受瑞士由大自然到風土人情所散發的純淨力量。

「Follow Alana」系列旅遊節目以清新的風格驚艷國際舞台，接連榮獲「紐約國際電視電影節」、「休士頓國際影視展」等多項生活風格電視節目大獎肯定，此次更與HBO、Netflix等世界大型製作團隊共超過一萬件影片作品同台競賽，奪下美國「泰利獎」四項大獎，為台灣旅遊節目創下亮眼的得獎記錄；全新一季「Follow Alana愛遊世界－瑞士之旅」將於6月22日起於TVBS 56台，每周六晚上六點首播，每周日上午十點重播，歡迎大家與Alana一起徜徉瑞士無限美好。

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