「我肚子很餓，想要拿愛心餐券去便利商店，店員哥哥不讓我換．．．．．．」1名領有安心午餐券國小三年級學童向市議員陳文政陳情，由於媽媽工作時間改成晚上，因未察該券僅可使用於午餐時段，導致晚上挨餓卻求助無門，陳文政特別將此事於市政總質詢提出，希望市長盧秀燕能檢視安心午餐券運作機制。

台中市議會今天進行市政總質詢，市議員陳文政向盧市長陳情，今年初寒假期間有1名國小三年級學童向他的服務處陳情，由於該學童媽媽改成晚上上班，要求學童晚餐以「安心午餐券」向便利餐店換取，因不了解使用規定，遭便利商店拒絕一事。

陳文政指出，過去推出安心午餐券，主要是考量弱勢學童寒暑假、例假日沒有學校的營養午餐，父母又外出上班，市府才指派教育局辦理「安心午餐券」，照顧弱勢學童。若晚餐也需要協助，學童需自行向社會局辦理的「愛心守護站」尋求協助。

陳文政拿出107年度教育局「安心午餐卷」和社會局「愛心守護站」服務人次做對比，發現安心午餐券全年照顧近2萬3000名弱勢學童，社會局「愛心守護站」卻僅僅服務32個人次，落差相當大。讓陳文政大呼不可思議，為何弱勢扶助工作，教育局的負擔遠高出社會局？完全不符合市府各局處專業分工的原則，並且疊床架屋、沒有效率。

陳文政向盧秀燕提出兩點建議，第一是希望餐券業務統一回歸社會局負責，統籌弱勢學童餐券業務，並請結合其他扶助資源；同時也讓教育局專心在教育工作，基層教師仍須主動提供弱勢學童相關社福資訊，但不應擔負執行責任。第二，希望餐券增加晚餐時段，因為服務業、製造業等大部分的工作，通常要輪班排班，不像公務員是朝9晚5，所以不是每個弱勢家庭都有人張羅晚餐，市府在規劃餐券時段時應站在小市民的立場思考。

市長盧秀燕於會中承諾，目前已接近暑假，會盡快請相關局處來做調整和改善，一定不會讓弱勢學童挨餓時求助無門。

(中時 )