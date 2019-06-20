國立暨南國際大學本於善盡大學社會責任，積極參與在地社區營造，跨出校園，協助農民以更有智慧方式讓埔里特產茭白筍注入科技與智能，使用智能監控系統及將高壓鈉燈改為低成本的LED燈導入後，不但提昇產值，也大幅降低電費等耗能等，讓農民收益更提高；今20日舉行成果分享會，就見筍農感動滿滿。
埔里鎮素有「茭白筍王國」之美譽，但大部分農友多採用高壓鈉燈照來調節茭白筍的生產期，使得四季都有量產，然而，高壓鈉燈亮度太強，產生光害，甚至影響行車安全，經暨南大學校長蘇玉龍率科技學院團隊投入後，將低耗能、低成本的LED燈取代高壓鈉燈後，不僅 將「美人腿」田照得更亮眼，生產成本更低、收益更高，並能減少光害與交通事故。
20日在埔里鎮房里里登場的科暨奇客「光」感「茭」集智能＆減污茭白筍成果分享會，會中特別介紹LED燈的演變與農友很關心的LED 燈對茭白筍病蟲害的影響、智慧電錶、水錶與水質感測器應用於筍田、茭白筍農廢資材再利用的執行過程，及1多合作期間，計畫團隊如何進行諸多實驗行動，研發出符合茭白筍農需求的照明方案。
在成果分享會中，關心農業發展的立委馬文君、暨大校長蘇玉龍、埔里鎮長廖志城、縣議員陳宜君、埔里農會總幹事何世鴻、環保局副局長林隆儒等都到場；馬立委並指茭白筍是埔里重要經濟作物，暨大能提供科技、智能，解決農民問題，降低成本又提高產與收益，並減少環境傷害與汙染，暨大的用心功不可沒。
暨大校長蘇玉龍、科技學院院長蔡勇斌、土木系主任陳谷汎、應化系教授郭明裕並分析指出，經近2年實際實驗，使用低成本的LED燈取代高壓鈉燈後，每分地約可節省70％的用電量、使用智慧水錶的智能監控，可讓水質、水流均勻，還可讓渠道水有效控水溫、節電、並讓最省的水達到最大產量的節能效果。
同時，團隊將茭白筍廢棄的殼來製作肥料或生質酒精，藉此來解決部分農廢造成的露天焚燒行為，甚至打碎後於整地時直接進入田中作為肥料，減少露天燃燒對環境汙染與傷害，對空氣品質更有最直接的助益。此舉並可大幅降低農業廢材的生成及循環再利用的概念，並協助茭白筍農另闢產品開發，符合智慧農業的精神。
另外，利用智慧監控系統與應用程式，可監控pH、EC、ORP 及DO水質，藉無線傳輸及大數據分析來找到茭白筍最適宜生長環境條件，提供筍農線上監控水溫、電力、水量與水質，也嘗試利用茭白筍殼生物碳淨化農業迴歸水，使田間水資源與農業循環兼顧再利用之願景，藉此開啟優化之生產環境，一舉數得。
(中時 )
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