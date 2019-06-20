▲參與科暨奇客「光」感「茭」集智能＆減污茭白筍成果分享會的成員。（楊樹煌攝）

國立暨南國際大學本於善盡大學社會責任，積極參與在地社區營造，跨出校園，協助農民以更有智慧方式讓埔里特產茭白筍注入科技與智能，使用智能監控系統及將高壓鈉燈改為低成本的LED燈導入後，不但提昇產值，也大幅降低電費等耗能等，讓農民收益更提高；今20日舉行成果分享會，就見筍農感動滿滿。

埔里鎮素有「茭白筍王國」之美譽，但大部分農友多採用高壓鈉燈照來調節茭白筍的生產期，使得四季都有量產，然而，高壓鈉燈亮度太強，產生光害，甚至影響行車安全，經暨南大學校長蘇玉龍率科技學院團隊投入後，將低耗能、低成本的LED燈取代高壓鈉燈後，不僅 將「美人腿」田照得更亮眼，生產成本更低、收益更高，並能減少光害與交通事故。

▲暨大科技學院長蔡勇斌向來賓們介紹暨大投入農村協助農民以更有智慧的方式生產農作物的原委。（楊樹煌攝）

▲暨大應化系郭明裕（中）教授說明智慧監控系統如何監控水質、水溫、電力、水質與水量的設備。（楊樹煌攝）

20日在埔里鎮房里里登場的科暨奇客「光」感「茭」集智能＆減污茭白筍成果分享會，會中特別介紹LED燈的演變與農友很關心的LED 燈對茭白筍病蟲害的影響、智慧電錶、水錶與水質感測器應用於筍田、茭白筍農廢資材再利用的執行過程，及1多合作期間，計畫團隊如何進行諸多實驗行動，研發出符合茭白筍農需求的照明方案。

▲埔里鎮房里里筍農彭淑蓉對暨南大學的協助，讓她們在種植茭白筍減省莫大成本，並提升產值與收益，感動滿滿。（楊樹煌攝）

在成果分享會中，關心農業發展的立委馬文君、暨大校長蘇玉龍、埔里鎮長廖志城、縣議員陳宜君、埔里農會總幹事何世鴻、環保局副局長林隆儒等都到場；馬立委並指茭白筍是埔里重要經濟作物，暨大能提供科技、智能，解決農民問題，降低成本又提高產與收益，並減少環境傷害與汙染，暨大的用心功不可沒。

暨大校長蘇玉龍、科技學院院長蔡勇斌、土木系主任陳谷汎、應化系教授郭明裕並分析指出，經近2年實際實驗，使用低成本的LED燈取代高壓鈉燈後，每分地約可節省70％的用電量、使用智慧水錶的智能監控，可讓水質、水流均勻，還可讓渠道水有效控水溫、節電、並讓最省的水達到最大產量的節能效果。

同時，團隊將茭白筍廢棄的殼來製作肥料或生質酒精，藉此來解決部分農廢造成的露天焚燒行為，甚至打碎後於整地時直接進入田中作為肥料，減少露天燃燒對環境汙染與傷害，對空氣品質更有最直接的助益。此舉並可大幅降低農業廢材的生成及循環再利用的概念，並協助茭白筍農另闢產品開發，符合智慧農業的精神。

另外，利用智慧監控系統與應用程式，可監控pH、EC、ORP 及DO水質，藉無線傳輸及大數據分析來找到茭白筍最適宜生長環境條件，提供筍農線上監控水溫、電力、水量與水質，也嘗試利用茭白筍殼生物碳淨化農業迴歸水，使田間水資源與農業循環兼顧再利用之願景，藉此開啟優化之生產環境，一舉數得。

(中時 )