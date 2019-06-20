今天是羽球世界球后戴資穎25歲生日，其實從6月初開始就有朋友替球后慶生，也有不少球迷陸續送小戴卡片或禮物，世界羽聯BWF的臉書粉專，則是分享一段本日壽星的精采好球片段，邀請球迷一同祝福這位羽球場上的女魔術師。

BWF選擇的這段精彩好球，來自戴資穎2018年全英公開賽女單八強戰與日本大堀彩一戰的第2局，當時小戴7：5領先，下一分兩人來回數拍後，大堀彩一記斜線對角攻擊，小戴飛撲救球，球爬過網後換大堀彩要衝上來撲救，但搶救不及，小戴漂亮收下這一分。

BWF粉專管理員在這段影片下方寫道：「祝世界球后戴資穎生日快樂！我們一起用這魔術般的一擊來幫小戴慶生。」

戴資穎也在Instagram po文分享「穎迷粉（小戴粉絲的名稱）」為她發揮創意、手藝無限的精美禮物，她感謝大家給她的愛和支持，各種用心她都收到了，並稱讚球迷：「你們總是深藏不露欸！是說好要在生日給我滿滿的驚喜嗎~~謝謝你們。」最後還附上啾咪的表情圖示表達謝意。

(中時電子報)