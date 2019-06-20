曾敬驊飾演魏仲廷驚悚氣氛下探尋真相。（影一製作所股份有限公司提供）

全球暢銷驚悚遊戲《返校》，更是台灣首部從電玩改編成大銀幕鉅作，19日公布首支預告，從2017年開始籌備到拍攝超過2年時間，導演徐漢強光是劇本修改就花了1年以上，其中經歷萬人海選，找出最符合主角方芮欣與魏仲廷的演員，最終由王淨與曾敬驊脫穎而出。

而相當關鍵的張明暉老師，則以《范保德》入圍金馬獎最佳新演員的傅孟柏飾演。接下來更多關鍵角色，將會逐一公布。

《返校》遊戲是由赤燭團隊於2017年1月上市，引起全世界轟動。經由赤燭授權影一製作所電影翻拍權，導演徐漢強為維持遊戲精神與故事原貌，多次與赤燭討論，電影劇本就花了將近一年時間完成。

且在遊戲畫面影像化上下了非常多功夫，為了百分之百呈現遊戲中許多經典場景與1962年的氛圍，從預告中可看出原本遊戲主場景「翠華中學」的真實樣貌；預告中學生、老師看著憲兵出現校園，完整還原禁錮的時代背景。

還有遊戲中讓人印象深刻又極為驚悚的禮堂上吊畫面，經典場面和氣氛都一一透露出電影忠於原遊戲精神，觀眾可先由預告找出線索，當電影版的《返校》在大銀幕揭曉時，必定不會讓等待許久的觀眾失望！電影9月20日在台上映。

(中時 )