台中市議會總質詢最後一天，市長盧秀燕針對國民黨議員陳文政追問是否連任？及網路黑盧議題，質詢盧秀燕是否有所因應？盧秀燕表示，台中市第3屆市長選舉已結束，請還給大家清淨空間好好建設台中；她會把握任期好好做事，有些施政計畫會跨到下個任期，但跟連任沒關係，只要跟市民未來有關就會努力做。

國民黨議員陳文政指出，市長有要繼續連任嗎？最近網路抹黑不斷，市長如何看待。針對同黨議員送暖，盧秀燕一吐為快表示，她會把握任期好好做事，有些施政計畫會跨到下個任期，但跟連任沒關係，只要跟市民未來有關，她會努力好好做。

盧秀燕指出，以水湳國際會展中心來說，再快也要2022才能完成，捷運綠線也是預計明年通車，建設有延續性，所以市府在施政過程會有短中長期，因此會有跨任期現象，強調，她會和市府團隊用心認真做。

針對網路一再的「黑盧」？盧秀燕說，上任以來有些特定攻擊，大家看在眼裡，她很早就意識到一旦有任何選舉，所有惡意攻擊或政治操作就不會停止，大大影響台中建設空間；她誠懇呼籲，第三屆台中市長選舉已結束，希望大家還給台中市清淨空間，包括環境空氣，以及政治空間，讓大家可以好好休生養息，好好建設台中。

盧秀燕強調，她從政多年被黑或選舉不被看好，她自己心裡都有所準備，但她對台中市民有信心，市民很優質，一定可以看到哪些政治人物在打拼、對城市有建設，這段期間也有市民朋友為她抱屈，她表示感謝；她從政已這麼久，請大家不要擔心，大家一起努力往前看。

(中時 )