王世堅揮舞小刀手比愛心。（車庫提供）

電影《恰吉》找來台北市議員王世堅擔任代言人，19日晚間出席於台北樂聲影城的首映會。王世堅現場談起這個邀約，內心百味雜陳，表示自己和恰吉都是好人，還自爆30年前的「把妻秘訣」，就是帶老婆去看《恰吉》第一集，果然計謀得逞，讓兩人感情急速升溫，「真的要好好謝謝『恰吉』！」

電影播畢後現場大批粉絲搶和王世堅拍照，王世堅在樂聲影城廣場上當起「恰吉人形立牌」與粉絲合照。電影21日在台上映。

「台版恰吉」王世堅突襲影廳 持刀追喊：市長呢？

(中時 )