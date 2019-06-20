台美恰吉相見歡 王世堅出席電影首映 12:532019/06/20 中時 潘鈺楨 、 傅之晴 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台美恰吉相見歡。（車庫提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 王世堅揮舞小刀手比愛心。（車庫提供） 電影《恰吉》找來台北市議員王世堅擔任代言人，19日晚間出席於台北樂聲影城的首映會。王世堅現場談起這個邀約，內心百味雜陳，表示自己和恰吉都是好人，還自爆30年前的「把妻秘訣」，就是帶老婆去看《恰吉》第一集，果然計謀得逞，讓兩人感情急速升溫，「真的要好好謝謝『恰吉』！」 電影播畢後現場大批粉絲搶和王世堅拍照，王世堅在樂聲影城廣場上當起「恰吉人形立牌」與粉絲合照。電影21日在台上映。 「台版恰吉」王世堅突襲影廳 持刀追喊：市長呢？ (中時 ) #王世堅 # 恰吉 也許您會感興趣 推薦閱讀 王世堅出席鬼娃電影首映會 網笑：台美恰吉合體 18:322019/06/16 生活 護子心切！柯P爸媽怒嗆王世堅：上天會處罰他 12:412019/06/18 政治 「恰吉跟著世堅走！」自曝和它一樣善良... 20:422019/06/18 娛樂 大龍國宅改建 議員批漠視住戶 04:102019/06/19 地方新聞 王世堅現身《恰吉》首映百味雜陳 罕見洩與超美老婆互動 20:202019/06/19 娛樂 娛樂熱門新聞 「一天一砲」截圖流出！阿翔偷情謝忻僅1個月說法被打臉 - 娛樂 婚後改姓為黑澤志玲？林志玲首度親口回應 - 娛樂 日本東京電視錯誤報導 中天聲明提告 - 娛樂 阿翔、謝忻是真愛嗎？他秒吐6字被讚本日最中肯 - 娛樂 謝忻來電無助爆哭 王少偉曝她當小三真實原因 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。