大陸正部級智庫中國社會科學院院長謝伏瞻今在《人民日報》撰文，以《美國製造經貿摩擦無理無據》為題，斥責美國對中貿易逆差是全球價值鏈分工以及形成的供應鏈和產業鏈佈局反映，是其自身宏觀經濟政策失衡的結果。中美經貿本質上是互利雙贏的，所謂「美國吃虧論」荒謬。而大陸是WTO成員中的優等生，本屆美國政府的評價不客觀，而是基於某種政治需要。

謝伏瞻指出，中美經貿合作本質互利雙贏，所謂美國吃虧論不符合實際。對美國來說，中美經貿合作不僅有助於其取得貿易和投資增長等靜態收益，還會帶來經濟增長和產業升級的動態收益。大陸出口到美國質優價廉的商品給美國消費者特別是中低收入群體帶來了福利，有助於美國維持較低的通貨膨脹水準。根據美中貿易全國委員會聯合英國牛津經濟研究院形成的報告，出口到美國的中國商品在2015年幫助美國降低消費物價水準1％至1.5％。可見，破壞中美正常貿易關係有損美國宏觀經濟穩定。

文章稱，大陸科技進步主要源於自主創新，2011年以來，大陸的發明專利申請量連續8年居全球第一。美國所謂大陸「強制技術轉讓」和「竊取美國技術」的指摘根本站不住腳。

謝伏瞻表示，中國保護智慧財產權、維護公平競爭市場秩序的成績有目共睹。在深入推進創新發展的同時，不斷加大智慧財產權保護力度，相繼出台或修訂商標法、專利法、著作權法、促進科技成果轉化法、物權法等法律法規，並加入幾乎所有主要的智慧財產權國際公約。

文章亦形容，中國是WTO成員中的優等生，在2010年就已全部履行加入WTO時的承諾。本屆美國政府上台後，卻突然改「口風」，推翻往屆美國政府的評估結果，指摘中國不履行加入世貿組織承諾。謝伏瞻認為，本屆美國政府的評價罔顧事實、毫無依據，根本不是客觀評估，而是基於某種政治需要。

謝伏瞻強調，和平、發展、合作、共贏是時代潮流，美國挑起經貿摩擦是違背時代潮流之舉，遭到中美兩國人民以及世界各國人民的堅決反對。

(中時 )