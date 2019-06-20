享譽國際的小提琴家黃俊文，本周末將為女神小提琴家慕特代打，在美國「Bravo！韋爾音樂節」登場，和來自維也納愛樂、柏林愛樂成員所組成的維也納－柏林室內管弦樂團同台，演奏莫札特第四號小提琴協奏曲，黃俊文表示：「剛好曲目可以掌握，加上行程可以符合，能有這機會，很高興，很榮幸。」

據了解，慕特因行程有些異動，未能上場演出，在本周緊急敲定，改由黃俊文代打。黃俊文現年29歲，他來自台南，畢業於茱莉亞音樂院碩士學位，曾獲瑞士汐昂國際小提琴大賽首獎、美國費雪獎，以及林肯表演藝術中心新銳藝術家獎。2014年也曾為小提琴家宓多里代打演出，穩健的演奏表現，獲得國際喝采。

行程滿檔的黃俊文，6月下旬也將返台演出，和國家交響樂團同台演奏在台鮮少聽到的巴爾托克第一號小提琴協奏曲。黃俊文表示，這首作品是巴爾托克年輕時寫的曲子，是他寫給心儀的女小提琴家史黛妃．蓋雅之作，「這首作品是後人整理史黛妃．蓋雅家中，才找到手稿，因而有機會問世。」

黃俊文表示，這首作品的旋律性很強烈，和大多數的協奏曲會有樂團序奏，這首曲子是從小提琴演奏開始，「第一樂章很柔美，旋律動機會貫穿全曲，然後其他樂器慢慢加進來，像是一股能量的醞釀，第二樂張則是很有節奏性，狂野也逗趣。」演出將於6月28日在台北國家音樂廳登場。

(中時 )