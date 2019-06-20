針對有環團公布六都能源永續評比，根據環團公布的資料及新聞說明，台中用電量成長幅度六都最高，過去幾年仍持續依賴燃煤發電，台中火力發電廠經常火力全開，導致再生能源成長相對低，目前能源永續評比不佳。

台中市政府表示，環團發出新聞稿指「電力使用多來自燃煤電廠等化石燃料，能源治理最不永續。」台中市政府表示，這的確是事實！感謝環團指出問題，也說明了台中的困境，因此，市長盧秀燕全力嚴管中火及各大污染源，強力改善空汙之際，上任後也積極強化太陽能、風力、生質能等多元綠能發電，全力做好過去不足的部分，讓台中永續能源持續向上提升。

經發局表示，市府積極推動各項再生能源措施，由公務機關帶頭做起，並要求企業善盡企業社會責任，進而鼓勵民眾參與。其中，太陽光電根據最新統計數據，去年12月底止台中太陽光電137百萬瓦(MW)及風力發電(132MW)合計裝置容量已達全國第5，新市府團隊除依據「臺中市市管公有房舍設置太陽光電發電系統標租作業要點」，要求屋齡30年以下、結構安全、無漏水之虞之公有廳舍需設置太陽光電，目前已有202棟公有廳舍屋頂設置。

市府也持續協助民間業者送件審查，尤其用電大戶設置再生能源，要求800瓩以上用電大戶裝設契約容量10％以上再生能源或其他節能措施，目前已有目前已有18案場完成，新市府團隊未來將提升審件流程效率，預估每年將以30~40MW的速度持續成長。

經發局表示，綠能屋頂全民參與推動計畫，訂定相關補助辦法，台中市為先行推動示範城市之一，示範階段以西屯區及南屯區為推動區域，目前正與有意願民眾洽辦現勘，未來更將擴大推廣。而市府也同步推動農舍屋頂設置太陽光電，依「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」，如不影響作物生長或牲畜作息，得同意於農舍屋頂設置太陽光電裝置。另外，市府也利用公車候車亭設太陽光電，並以偏遠地區優先推動，截至目前已完成210座。

風力發電部分，台中陸域風機包括大甲、大安、清水沿海地區具備良好風場，適宜設置陸域風力發電機，推動設置。市府全力參與中央離岸風電計畫，目前已設置59座風機，裝置容量132MW(包含台電15座及民間44座)。

台中市低碳辦公室也表示，台中市以低碳永續的角度思考能源轉型，主要可分為創能、儲能跟節能三大面向。除前述太陽能、風能、生質能外，也推動水力發電，持續盤點轄內小水力潛能、並推動小水力發電計畫設置。現階段台電於龍井設立1MW大型儲能示範案，等儲能系統發展成熟後，可複製示範經驗，評估導入台中市區域電網，作為整體電力調度運用。

(中時 )