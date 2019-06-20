愛麗絲泰里昂妮（左）贈與心儀神父一幅莫內名畫「睡蓮」。（海鵬提供）

坎城影展金攝影機得主茱莉貝托恰麗（Julie Bertuccelli）拍攝新片《人生最後一場拍賣會》，最傷腦筋的是「該找誰來飾演年輕的凱薩琳丹妮芙」？放眼法國影壇根本沒人敢演，最後她決定邀請票房女星愛麗絲泰里昂妮（Alice Taglioni），並以凱薩琳丹妮芙當年《青樓怨婦》造型出現，果然令眾人眼睛一亮。

《人生最後一場拍賣會》改編自亞馬遜網路書店暢銷小說，劇情描述一位遲暮美女自知來日無多，決定拍賣一生收藏：價值數千萬的「19世紀宅第」透露出她的高貴出身，莫內名畫「睡蓮」則暗藏她與神父的一段情，「傳家婚戒」更牽扯出她與女兒的20年恩怨。

氣質出眾的愛麗絲泰里昂妮，曾以電影《巴黎換換愛》風靡全法、受邀代言「香奈兒」，更以動作片《空中殺陣》轟動全球，是法國繼奧黛莉朵杜後的票房女星。泰里昂妮以《青樓怨婦》一頭大波浪貴氣金髮亮相，讓丹妮芙女兒齊雅拉馬斯楚安尼（Chiara Mastroianni）當場目瞪口呆，差點說不出話來。片中的她年輕時曾贈與心儀神父一幅莫內名畫「睡蓮」，但當她遲暮、臨終前再去造訪舊愛時，鑲上金框的名畫依然高掛，愛情卻早已化成雲煙，讓人徒留喂嘆。電影21日在台上映。

(中時 )