謝忻不倫戀阿翔成為外界撻伐的小三，不僅演藝圈工作全面暫停，甚至被指淪為阿翔力挽形象的「犧牲品」，讓人好奇是否就此斷送演藝事業，對此廣告小妹直言她「後台很硬」，更聲稱不超過2至3年就會再復出。

廣告小妹臉書全文。(圖/廣告小妹臉書)

廣告小妹看完阿翔第二次道歉記者會後，只能感嘆浩子非常倒楣慘遭阿翔連累，不過相較阿翔上次輕浮態度，這次則是一副「參加告別式」的模樣，另外過程中「感謝老婆、眼眶泛淚、浩子解圍、浩子提媽媽、謹慎回答謝小姐問題」，讓她大讚經紀公司這次危機處理拿捏相當好，對於外界好奇為何要拖浩子下水?廣告小妹表示找浩子出面可以加20分同情分，如果正宮再PO全家福照，可以再加30分，接下來就等下一位男藝人爆出外遇，阿翔就可以安全下莊。

廣告小妹回覆網友留言。(圖/廣告小妹臉書)

至於謝忻未來會如何?廣告小妹耳聞圈內人士沒打算放棄她，接著表示依循過往案例，謝忻會被冷凍個兩三年，接下來出席公益活動尋求復出，不過她有師父、師兄罩著，因此被冷凍的時間應該會更短。

(中時電子報)