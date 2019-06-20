選舉年租金補貼大放送，行政院長蘇貞昌上午核定為期1年的「單身青年、婚育租金補貼試辦方案」，將新增單身並擴大婚育補貼對象，共計畫辦理2萬4000戶，粗估凡單身(20至40歲)及婚育家庭平均每人所得在最低生活費2.5倍以下者皆可獲租金補貼。試辦1年的費用為11億元，方案9月可接受申請，11月可核撥。

內政部次長花敬群表示，現行租金補貼標準是用家戶平均所得最低生活費1.5倍以下者適用，也就是所得分位點20％以下家庭才可申請租金補貼，這次則是擴大到最低生活費的2.5倍，將所得標準往上提升，若以所得分位點計算，約在35％左右，以台北市而言，家庭及單身者平均每人所得4萬1450元、新北市3萬6665元以下者皆符合資格 ，而單身租金補貼部分，對象則是20到40歲單身青年，因為現行這類對象不可申請租金補貼，也因此被批是懲罰單身，但現在政府認為在都市地區的單身青年很需要這項補貼。

另外在鼓勵新婚跟育有未成年子女部分，花敬群也說，這次提升租金補貼 放寬標準的原因，是過去在補貼時，有6成家庭因所得只超過一點點而未被核准，從最低生活費1.5倍放寬到2.5倍的目的，就是因為這些對象過去被排除，又有養家活口壓力。

補貼金額部分，新婚跟育有未成年子女者，比照現行租金補貼，依縣市別從3000元到5000元不等，單身租金補貼是2600元到4000元，其中台北市婚育補貼5000元，單身者則為4000元。花敬群說，試辦方案原則上9月公告接受申請，預計11月可核撥，總預算11億元左右。

(中時 )