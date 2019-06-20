新北市淡水區男子李建學等4人，因不滿消防分隊人員在前年跨年夜取締高空煙火，隔天凌晨竟號召友人到分隊撒冥紙、敲鈸等，藉以詛咒消防分隊。士林地院審結，以嚴重影響公務機關的執行職務的嚴正性觸犯侮辱公署罪，分別判處李等4人有期徒刑3月，得易科9萬元罰金，全案仍可上訴。

32歲的男子李建學、33歲陳佑安以及另外2名年輕的王彥文和黃廷穎，因不滿跨年夜遭消防隊員制止燃放煙火，2018年1月2人凌晨找朋友，酒後跑到淡水消防分隊前撒冥紙、燒紙錢，還有人拿香祭拜、敲鈸，不僅觸消防隊的霉頭，還吵得周邊住戶不得安寧。

警方趕到場時，李等人已經逃跑，警方先在沙崙路抓到陳、黃2人，循線再約談李、王2人，他們囂張辯稱，因為路口有亡魂，要幫忙超渡，才到消防隊旁撒冥紙、念經，並無侮辱公署之意。

判決指出，冥紙是供奉亡者所用的物品，帶有死亡、不幸的寓意，如果不是用於祭祀之途，更具有詛咒他人喪盡天良、罪該萬死、人神共憤等輕蔑用意，李等4人並非出於客觀的批評，已觸犯侮辱公署罪。

李等人憑藉著酒意和友人壯膽，詛咒公務機關，已達藐視公權力，開庭審理時4人均坦承犯行，衡量4人有人是水泥工、司機等職業，共同犯下侮辱公署罪，分別判處有期徒刑3月，得易科罰金。

(中時 )