台灣人權促進會、人權公約施行監督聯盟等單位20日舉行「世界難民日，台灣應盡速通過難民法」記者會，民進黨立委尤美女（中）、台灣人權促進會祕書長邱伊翎（右二）等人呼籲台灣應盡速通過難民法，建立難民審查及保護機制。（劉宗龍攝）

台灣人權促進會、人權公約施行監督聯盟等單位20日舉行「世界難民日，台灣應盡速通過難民法」記者會，民進黨立委尤美女、台灣人權促進會祕書長邱伊翎等人呼籲台灣應盡速通過難民法，建立難民審查及保護機制。

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