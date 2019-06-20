人權團體呼籲台灣應盡速通過難民法 16:032019/06/20 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣人權促進會、人權公約施行監督聯盟等單位20日舉行「世界難民日，台灣應盡速通過難民法」記者會，民進黨立委尤美女（左三）、台灣人權促進會祕書長邱伊翎（右三）等人呼籲台灣應盡速通過難民法，建立難民審查及保護機制。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣人權促進會、人權公約施行監督聯盟等單位20日舉行「世界難民日，台灣應盡速通過難民法」記者會，民進黨立委尤美女（中）、台灣人權促進會祕書長邱伊翎（右二）等人呼籲台灣應盡速通過難民法，建立難民審查及保護機制。（劉宗龍攝） 台灣人權促進會、人權公約施行監督聯盟等單位20日舉行「世界難民日，台灣應盡速通過難民法」記者會，民進黨立委尤美女、台灣人權促進會祕書長邱伊翎等人呼籲台灣應盡速通過難民法，建立難民審查及保護機制。 (中時 ) #台灣 #人權 #難民法 #通過 #台灣人權促進會 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣宅配通榮獲「2019台灣金品獎」優質企業的殊榮 02:502019/06/16 財經 台灣離岸風電產業協會 啟航 04:092019/06/16 產業特刊 《店頭市場》新盛力上櫃案審議通過 08:182019/06/17 財經 卜睿哲：港府錯估法案通過可能性 04:102019/06/18 話題觀察 滬倫通啟動 華泰證赴倫搶頭香 04:102019/06/18 焦點新聞 台青站出來 04:102019/06/18 論壇廣場 大億股東會通過配息3.8元 10:552019/06/18 財經 陸官媒：貿易戰挑戰中國人權底線 11:482019/06/18 財經 貿易戰波及 台灣瀧澤盼今年不要退步太多 19:322019/06/18 財經 貿易戰台灣討不到便宜 04:092019/06/20 論壇廣場 政治熱門新聞 美麗島桃園總統民調 網不敢置信！ - 政治 韓國瑜問醫生出身的陳其邁這一句 網民喊：穩了 - 政治 藍粉吶喊：這位還是快退選挺韓吧！ - 政治 拿到5300萬 前綠委警告韓國瑜：別高興太早 - 政治 黃捷轟韓國瑜挺巴拉刈 菜農林佳新嗆爆 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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