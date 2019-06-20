擔任板模工人的夏侯姓男子，去年7月透過網路認識清純可愛的15歲少女，2人迅速墜入情網，成為男女朋友，但夏侯男明知女友尚未滿16歲，卻猴急和她嘿咻3次，還因此懷孕產子，少女父母得知氣炸，怒告夏侯，但他因為願意負責結婚，獲基隆地院法官從輕量刑，判他3個月有期徒刑，得易服勞動服務90天。

判決書指出，夏侯男有多次竊盜前科，去年7月在網路上認識少女後，2人相約見面，互有好感後迅速交往，但夏侯男明知女友還未成年的情況下，交往1個月就帶到自家中嘿咻，之後又在9月中旬、11月中旬也帶到家中行房，兩情相悅之下，總共發生3次性關係，不料少女卻因此懷孕產子。

由於少女連孩子都生了下來，父母得知大怒，控告夏侯性侵害女兒，夏侯到案後也坦承不諱，經基隆地檢署偵辦後起訴。

基隆地院審理時，由於夏侯男態度良好，始終坦承犯行，並坦言將計畫與少女結婚，並共同扶養小孩，少女也強烈希望法官能從輕量刑。少女父親見狀，則願意達成和解，同時也希望夏侯不要入監服刑，才能幫助照顧小孩。

法官審酌後，判夏侯男犯下「對於14歲以上未滿16歲之女子性交罪」共3罪，均累犯，各處有期徒刑2月，應執行有期徒刑3月，得易服勞動服務90天。

(中時 )