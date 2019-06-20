台中市西屯區公所為維護社區環境生態，配合「623公共服務日」辦理公所同仁淨灘活動，6月20日發動同仁在筏子溪馬龍潭段清除河床及防汛道路垃圾，讓保護河川還我乾淨生活環境，從公務同仁做起，也希望民眾嚮應維護環境從自己本身做起，永續享有整潔的公共品質。

淨灘活動由區長陳寶雲帶領西屯區公所同仁打掃，各民意代表服務處及龍潭里里長張清文共同響應，秉持著「我們要還給河川乾淨的素顏」的信念，大夥一早抵達筏子溪馬龍潭堤防路段，無懼艷陽高照及濕熱的天氣，拿著鐵夾、掃帚及垃圾袋，一次一次的彎腰撿起隨手可見的塑膠袋、酒瓶、鋁箔包……等各式各樣的垃圾。

區長陳寶雲指出，這是公所首次辦理同仁淨灘活動，讓同仁體認到，身為公務人員不僅僅是坐在辦公室內辦公，實際參與社區服務也是公僕們的使命，非常感謝同仁的奉獻，也感謝各級民意代表、里長們的關心與身體力行，未來仍會持續推動相關業務，為市民打造清淨的家園。

「623公共服務日」，緣自於聯合國2002年決議訂定6月23日為公共服務日，由中央政府推動設立我國6月23日為公共服務日，希望透過「623公共服務日」相關活動提醒國家公僕實踐用心服務、用愛關懷，提供民眾有感的公共服務，西屯區公所今年選定6月20日帶著清掃用具進行筏子溪淨灘活動，除鼓勵同仁以不同角度看待公共事務，也期待拋磚引玉帶動全民進行社區環境清掃工作。

(中時 )