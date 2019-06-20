桃園市空服員職業工會6月7日取得罷工權後，今天與長榮航空公司重啟協商，桃園市空服員職業工會副秘書長周聖凱會前接受媒體訪問時表示，希望長榮航空公司有更好的對案，否則隨時有任何突發狀況都有可能，工會會盡最大的努力協商，也做好準備，「無論是罷工或協商，工會都會全力以赴」。

今天桃園市空服員職業工會出席的代表包括副秘書長周聖凱、常務理事李瀅、理事廖以勤、理事詹捷宇、監事曲佳雲、會員代表趙捷歡與律師劉冠廷等7人。

周聖凱表示，今天是取得罷工權後首場正式協商，會前分別與資方進行2次長達8小時的會前會，但針對直播相關規範、議程相關規範的討論中，長榮公司的態度一樣強硬，甚至在昨天長榮航空公司也對議程提出意見，說好的場地也變更。

周聖凱說，長榮航空公司近日也獲頒十大最佳航空公司，最近幾年長榮航空公司的獲利不斷成長，都是包括空服員在內的一線員工打拼的成果，長榮公司不斷獲得的獎項與不斷成長的獲利，都證明長榮航空公司有能力，也值得給員工更好的待遇，希望長榮航空正視空服員職業工會的訴求。他重申，在取得罷工權前的協商方案與基層空服員方案是有距離的，也因此工會才能取得罷工權，呼籲長榮公司不要有重覆、毫無前進的對案。

周聖凱強調，協商的時間不是重點，方案才是重點，「隨時有任何突發狀況都有可能」，工會會盡最大的努力協商、也做好準備。

(中時 )