多維新聞網今天報導，陸美貿易戰風向開始轉變，美國商界請求川普政府與大陸講和。智庫學者也出現反戰聲音，認為同大陸打「新冷戰」是錯誤的，美國總統川普應同大陸達成協議，否則就來不及了。BBC更稱，大陸是美國百年未遇的對手，今後10年內可能超越美國，成為世界最大的經濟體。

據報導，川普18日推文指與習近平通電話約好，將在大阪G20峰會見面。美國貿易代表萊海澤說華府「已準備好」與北京接觸，「解決」貿易爭端是雙方共同目標。

數十年來美國和大陸兩國的經濟聯繫成為雙邊關係的重要組成，被大陸專家形容為陸美關係的「壓艙石」。美國《國家利益》雜誌稱，川普上台後改變了美陸關係中經濟關係走向，許多人希望最後能迫使北京讓步。

報導稱，不過，隨著貿易戰不斷升級，以及美陸關係開始從一些基本層面徹底脫鉤跡象顯示，這些希望能迅速看到貿易戰勝利的人似乎失望，對川普必勝的信念也有所動搖。因為他們意識到，一旦美陸關係徹底破裂或脫鉤，可能帶來對世界秩序巨大衝擊波。

《國家利益》雜誌認為，川普應同大陸達成協議，否則就來不及了。把北京當作靶子，描繪成怪物，這樣的結果就是美國人會變得更貧窮和更加不安全。

美國政治學者哈里斯也認為，同大陸打新冷戰是錯誤的，現在從邊緣退回，恢復破裂的雙邊關係還為時不晚。

美國前國防部副部長沃克公布一分報告稱，大陸對美國採取了在舊冷戰中，美國對付蘇聯的手段，以其人之道還治其人之身。研究認為，大陸比美國在冷戰中的對手蘇聯更可怕，大陸軍隊到2049年能取得主宰能力。

大陸企圖在軍事和技術上追趕，並且最終超越美國。大陸執行「蓄意、耐心、而且有強大資源為後盾的抵消（美國）軍事技術的策略」可能戰勝美國。

BBC稱，大陸是美國百年未遇的對手，因為在過去一百多年的歷史中，沒有哪個美國的對手獲得過大陸的經濟體量，從來沒有一個對手有過接近美國GDP一半的經濟規模。大陸被認為在今後10年左右時間內可能超越美國成為世界最大的經濟體。

「不懼打才有的談，大陸清醒而堅定」，大陸環球網19日刊文稱，談判的格局和結果很多時候不是談出來的，而要靠打出來。大陸要想獲得好的談判結果，就必須不懼戰，敢於堅持。

(中時 )