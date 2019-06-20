Salvatore Ferragamo推出不同皮革與尺寸的BOXYZ包款。左至右為BOXYZ萊姆綠牛皮提包（小）6萬4900元，BOXYZ櫻桃色牛皮提包（小）6萬4900元。（Salvatore Ferragamo提供）

美國女星Natalia Dyer手拿BOXYZ藍色鴕鳥皮提包出席Salvatore Ferragamo 2019秋冬女裝及男裝秀。（Salvatore Ferragamo提供）

國際超模Aaliyah Hydes演繹BOXYZ包款。（Salvatore Ferragamo提供）

國際超模Lina Zhang張麗娜演繹BOXYZ包款。（Salvatore Ferragamo提供）

Salvatore Ferragamo繼暢銷包款STUDIO後，創意總監Paul Andrew再推出全新BOXYZ包款。不僅擁有多種尺寸及材質，方正簡約的外型也讓BOXYZ包擄獲眾多女星，包括張鈞甯、美國女星Natalia Dyer、Abigail Cowen、Michelle Monaghan及日本知名模特兒Hikari Mori森星皆曾被捕捉於看秀時搭配BOXYZ包款。

最新釋出的數位廣告中，Ferragamo啟用了各個不同年齡層及背景的模特兒，國際超模Aaliyah Hydes、Lina Zhang張麗娜與Maye Musk透過一系列的短片示範如何演繹BOXYZ包款，並講述了她們在個人生活和職業生涯中的不同選擇以及對心目中理想女性的定義。

創意總監Paul Andrew表示：「選擇一款在日常生活中使用的包款通常是非常個性化的問題。因此，我想要設計這樣一款包款，它要能夠收納現在女性在生活中最不可或缺、最視若珍寶的物品，而包款本身也應當成為這類物品。於是我開始詢問身邊的重要女性，瞭解她們最關心包款的何種特點。她們的回答因人而異，各有側重，但其中仍有一些共同關注的主題：即安全私密、方便耐用、外觀時尚以及風格大膽。」

BOXYZ包款共有多種顏色及小牛皮、粗花呢、鴕鳥皮和蜥蜴皮4種材質可選擇，配有結構各異的鎖釦設計，採用新設計的剛性梯形框架結構，輕巧堅固。尺寸部分共有大、中、小三種（27x11.5x23公分、22x10x20公分及17.5x9x17.5公分），並且皆有提把以及可調節長度的（可拆卸）肩帶，可依需求及喜好挑選。BOXYZ包款即日起在官網和Salvatore Ferragamo店櫃同步販售。

(中時 )