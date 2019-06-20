隨著2020年中華民國總統大選將在數月後正式開跑，美中各方關注台灣大選選舉情勢動態。長期關注台灣大選的美國國防部印太事務助理部長薛瑞福透露，為避免北京干預明年台灣總統大選，美台已經就此展開對話，若有需要將提供必要的技術與能力，強化台灣應對能力。

據中央社報導，薛瑞福（Randall Schriver）19日在華府智庫國家亞洲研究局（The National Bureau of Asian Research，NBR）與美國國防大學國家戰略研究所（INSS）聯合舉辦的亞洲政策論壇的閉幕演講中指出，北京無庸置疑會如同過去嘗試干預台灣大選，而明年大選挑戰將更為複雜，預期北京會透過社群媒體、網路入侵等方式干預台灣選舉。

薛瑞福透露，美台在這方面已經展開對話，透過專家合作，依據需要，直接提供台灣所需的能力與技能，以便在選舉時能面對這一問題。至於細節，他不願多談。

也出席這場論壇的美國在台協會主席莫健（James Moriarty）表示，美台灣議題已經不僅是美中關係中的關鍵，由於北京希望取代美國在亞洲的領導地位，突破第一島鏈，這正是美中關係出現摩擦的主因，也讓美國決策者與國會議員更加重視台灣。他指出，美台關係相當具有特殊性，因為美台關係並非基於政策，而是依據台灣關係法，「任何一位總統都不能任意變更」。

對於兩岸關係，他認為北京應當確保以兩岸人民都能接受的方式解決雙方分歧，且堅持「一國兩制」沒有助益，「一國兩制」對台灣沒有吸引力。

(中時電子報)