PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

反「鐵籠公投」 藍軍7/7上凱道 大規模抗爭

民進黨蔡政府為保2020政權，強行通過忠選會主委李進勇人事案。近日更三讀通過《公投法》修正草案，被認為意圖增加公投成案與通過的門檻，從「鳥籠公投」變成「鐵籠公投」。國民黨黨主席吳敦義，昨（19）在中執會大力抨擊，要求發起「反沒收公投運動」，7月7日將在凱道遊行抗爭。網友則表示：「國民黨終於學聰明了。」

民進黨團在5月底院會表決同婚法案時，趁亂送出綠委蔣絜安版做黨團版。新版 《公投法》，公投綁大選由「應」改成「得」，以及連署時要附國民身分證影本；同時規定，公投只能「兩年辦一次」，且明定8月第四個星期六為公投日，等於公投完全與大選脫鉤。最後，民進黨雖取消連署須附身分證影本的規定，公投開放性仍遭大幅閹割，從「鳥籠公投」成「鐵籠公投」。

對此，網友在PTT論壇發文表示：「國民黨終於學聰明了。要是民進黨在野，你就會看到各校的職業學生，都跳出來起義，瞬間烽火連天，好像台灣要亡國了。國民黨想鬥，還得跟民進黨多學著點。不過國民黨這次有進步了，這題目真的很好發揮，像民進黨就是很會發揮！民進黨：『這個不操作太可惜。』」

該網友更進一步表示：「要消滅1450，只能跟他們一樣用骯髒手段，這就是事實。支持國民黨把他們滅了！其他網友則回應：「國民黨只要抄民進黨以前爭公投時說的話就好」、「國民黨在野真的沒有民進黨那種魄力」、「要是角色互換國民黨要修公投，法案根本出不了立法院」、「冥進洞又開了很多戰場，還把自己支持的公投毀滅，讚」。

(中時電子報)