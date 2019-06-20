Cos動漫人物「蛇姬」從日本紅回台灣的女星林采緹，去年5月宣布與男團「Under Lover」成員胡睿兒登記結婚且已懷孕，沒想到臨盆之際，丈夫竟爆夜店撿屍醜聞被告上法庭，加上先前的呼麻風波，讓他形象盪到谷底，重創演藝事業，所以老婆不離不棄，林采緹當時選擇原諒，堅強陪胡睿兒走過低潮，今她現身錄影，適逢「翔忻婚外情」風暴，林采緹心有戚戚焉，鬆口坦言其實至今無法原諒丈夫，直言胡睿兒惹出大事，很難不當一回事。

胡睿兒在新婚孕妻林采緹將臨盆前夕，鬧出夜店撿屍案，日前被法院依乘機性交罪判處2年，全案仍可上訴，據《自由時報》報導，今林采緹現身錄《麻辣天后傳》，恰好演藝圈被「翔忻婚外情」鬧炸了鍋，不禁想到林采緹有過類似的處境，她表示當下她已懷孕9個月，事發當下忍不住崩潰痛哭，但不是擔心，而是心理做了最壞打算，「只有2種可能，一是(丈夫胡睿兒)沒事，要不然就是進去被關」。

而事發後至今，林采緹透露丈夫有試著修補關係，但她始終氣不過，理由是傷害太大，大到胡睿兒感人的行為也掩蓋不過去，坦言其實自己「也不想委屈在一段關係」，而目前胡睿兒低調轉作幕後，收入僅剩過去的10分之一，林采緹產後也復出工作，孩子則由公婆幫忙照顧。

「翔忻婚外情」爆發後，胡睿兒曾被問及看法，自虧「再怎樣都沒我的事大吧？」，林采緹也苦笑認同這說法，表示聽到翔忻事件時感到心痛，畢竟自己也是過來人，處境不輸翔嫂Grace，因此這樁不倫戀再度刺痛她內心。

胡睿兒撿屍恐入獄 林采緹：已做好最壞打算

(中時電子報)