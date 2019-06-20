立法院今（20）日進行《工廠管理輔導法》修法朝野協商，環保團體地球公基金會特別準備了幾大包菜葉，堆置在立法院旁的馬路邊，抗議《工輔法》修正漏洞百出，將使農地違章工廠就地合法，並且不設落日條款、無限期免罰，將會汙染周遭的農地，造成食安問題，破壞台灣農業。

地球公民基金會研究專員吳其融表示，經濟部負責《工輔法》的官員雲瑞龍擺明護航農地工廠業者，未來只要繳交2至10萬元回饋金就可以合化經營。反觀工業區的廠商每年動輒繳交數十萬管理費、汙水處理費，不僅不公平，更會造成農地汙染，最後毀農滅國。

環境權保障基金會專職律師郭鴻儀則說，政院版的《工輔法》修法版本，將使農地違章工廠用「特定工廠登記」，繼續留在農地上經營。將來只要提出用地合法計劃，經過核定後甚至可進行用地變更。且據說回饋金從現行土地現值的50％降到8％，如同鼓勵廠商將農地大量違規轉為工業用，未來土地開發、農地炒作將大行其道，令人擔憂。

台灣農村陣線專員王章逸說，經濟部修法主責官員完全站在違法業者，農地上的工廠多年來逃避應付的環保責任與經費支出，造成農地汙染，農地強迫休耕，現在卻要修法使其合法，實在沒道理。

地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，「綠委林岱樺說稻草會影響農地工廠發展，我們特別帶來幾大包菜葉，堆置在立法院對街的人行道上，希望能阻撓修法。」

50幾個環團呼籲立院，《工輔法》修法應確立違工廠即報即拆、中高汙染者優先處理。需有落日條款，應明確納入資訊公開、公民訴訟條款，當地方政府怠惰執法，人民可透過司法程序，要求政府積極作為。

最後環團並前往監察院陳情，要求對經濟部官員的失職行為展開調查，並對行政機關違法失職提出糾正。

(中時 )