立法院長蘇嘉全20日召集朝野黨團協商「產業創新條例部分條文修正草案」、「農產品市場交易法第6條及第35條條文修正草案」、「糧食管理法增訂第15條之1及第18條之3條文草案」、「工廠管理輔導法部分條文修正草案」等案，國民黨立院黨團總召曾銘宗（見圖）出席協商會議。（劉宗龍攝）

立法院長蘇嘉全20日召集朝野黨團協商「產業創新條例部分條文修正草案」、「農產品市場交易法第6條及第35條條文修正草案」、「糧食管理法增訂第15條之1及第18條之3條文草案」、「工廠管理輔導法部分條文修正草案」等案，會議結束後，民進黨立院黨團總召柯建銘（前右）、經濟部長沈榮津（中左）、次長王美花（中右）、農委會主委陳吉仲（後右）等人依序走下樓梯，離開議場。（劉宗龍攝）

立法院長蘇嘉全20日召集朝野黨團協商「產業創新條例部分條文修正草案」、「農產品市場交易法第6條及第35條條文修正草案」、「糧食管理法增訂第15條之1及第18條之3條文草案」、「工廠管理輔導法部分條文修正草案」等案，經濟部長沈榮津（左）、次長王美花（右）出席協商會議。（劉宗龍攝）

立法院長蘇嘉全20日召集朝野黨團協商「產業創新條例部分條文修正草案」、「農產品市場交易法第6條及第35條條文修正草案」、「糧食管理法增訂第15條之1及第18條之3條文草案」、「工廠管理輔導法部分條文修正草案」等案，會議結束後，農委會主委陳吉仲（右）與民進黨立委鄭運鵬（左）交換意見。（劉宗龍攝）

立法院長蘇嘉全20日召集朝野黨團協商「產業創新條例部分條文修正草案」、「農產品市場交易法第6條及第35條條文修正草案」、「糧食管理法增訂第15條之1及第18條之3條文草案」、「工廠管理輔導法部分條文修正草案」等案，民進黨立院黨團總召柯建銘、國民黨立院黨團總召曾銘宗、經濟部長沈榮津、農委會主委陳吉仲等人出席協商會議。

(中時 )