立法院長蘇嘉全召集朝野黨團協商工廠管理輔導法等案 16:042019/06/20 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 立法院長蘇嘉全（見圖）20日召集朝野黨團協商「產業創新條例部分條文修正草案」、「農產品市場交易法第6條及第35條條文修正草案」、「糧食管理法增訂第15條之1及第18條之3條文草案」、「工廠管理輔導法部分條文修正草案」等案。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 立法院長蘇嘉全20日召集朝野黨團協商「產業創新條例部分條文修正草案」、「農產品市場交易法第6條及第35條條文修正草案」、「糧食管理法增訂第15條之1及第18條之3條文草案」、「工廠管理輔導法部分條文修正草案」等案，國民黨立院黨團總召曾銘宗（見圖）出席協商會議。（劉宗龍攝） 立法院長蘇嘉全20日召集朝野黨團協商「產業創新條例部分條文修正草案」、「農產品市場交易法第6條及第35條條文修正草案」、「糧食管理法增訂第15條之1及第18條之3條文草案」、「工廠管理輔導法部分條文修正草案」等案，會議結束後，民進黨立院黨團總召柯建銘（前右）、經濟部長沈榮津（中左）、次長王美花（中右）、農委會主委陳吉仲（後右）等人依序走下樓梯，離開議場。（劉宗龍攝） 立法院長蘇嘉全20日召集朝野黨團協商「產業創新條例部分條文修正草案」、「農產品市場交易法第6條及第35條條文修正草案」、「糧食管理法增訂第15條之1及第18條之3條文草案」、「工廠管理輔導法部分條文修正草案」等案，經濟部長沈榮津（左）、次長王美花（右）出席協商會議。（劉宗龍攝） 立法院長蘇嘉全20日召集朝野黨團協商「產業創新條例部分條文修正草案」、「農產品市場交易法第6條及第35條條文修正草案」、「糧食管理法增訂第15條之1及第18條之3條文草案」、「工廠管理輔導法部分條文修正草案」等案，會議結束後，農委會主委陳吉仲（右）與民進黨立委鄭運鵬（左）交換意見。（劉宗龍攝） 立法院長蘇嘉全20日召集朝野黨團協商「產業創新條例部分條文修正草案」、「農產品市場交易法第6條及第35條條文修正草案」、「糧食管理法增訂第15條之1及第18條之3條文草案」、「工廠管理輔導法部分條文修正草案」等案，民進黨立院黨團總召柯建銘、國民黨立院黨團總召曾銘宗、經濟部長沈榮津、農委會主委陳吉仲等人出席協商會議。 (中時 ) #黨團 #草案 #條文 #協商 #管理 也許您會感興趣 推薦閱讀 蚊子不分藍綠 韓國瑜立院拜訪高雄9綠委 09:562019/06/17 政治 優先處理公投法 國民黨痛批鴨霸 12:142019/06/17 政治 國民黨團籲港府撤銷《逃犯條例》修法 13:212019/06/17 政治 陳菊帶大法官拜會立院 藍黨團拒見 15:022019/06/17 政治 韓國瑜突襲訪立院 籲防疫不分藍綠 04:102019/06/18 話題觀察 長榮空服醞釀罷工 林佳龍：勞資一體 14:062019/06/18 政治 長榮勞資協商場地更改 明下午1點士林萬麗酒店舉行 15:552019/06/19 生活 龍華科技大學管院5系 通過ACCSB認證 20:112019/06/19 生活 長榮勞資明協商 協商首條「禁搭便車條款」 20:192019/06/19 生活 立法院朝野協商達共識 散布謠言影響農糧價 最重罰30萬 15:592019/06/20 政治 政治熱門新聞 美麗島桃園總統民調 網不敢置信！ - 政治 韓國瑜問醫生出身的陳其邁這一句 網民喊：穩了 - 政治 藍粉吶喊：這位還是快退選挺韓吧！ - 政治 拿到5300萬 前綠委警告韓國瑜：別高興太早 - 政治 賴清德發尋人啟事 支持者再度淚崩 - 政治 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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