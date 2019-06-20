中國移動：大力推進5G＋計畫 13:272019/06/20 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國移動在今天發布的2018年可持續發展報告稱，中國移動正在大力推進「5G＋」計畫，預計2019年9月底前將在超過40個城市推出「不換卡、不換號」的5G服務。 (旺報 ) #中國 #5g #城市 #服務 #2018 也許您會感興趣 推薦閱讀 《股利-百貨》淘帝-KY派利4.65元，殖利率近4％ 08:012019/06/17 財經 投信：智慧生活基金夯 科技股拉回加碼 09:252019/06/18 財經 《基金》中美5G爭霸戰火熱，科技股拉回可加碼 10:012019/06/18 財經 《股利-百貨》關中決派利4元，配發率高達118％ 12:162019/06/18 財經 《興櫃股》汎德通過配息7.5元 12:162019/06/18 財經 旺旺多元布局 2018財年獲利飆 04:092019/06/19 焦點新聞 《傳產》H2變數大，今年房市交易量估28~29萬棟 08:022019/06/19 財經 《股利-汽車》劍麟通過配息5元 10:342019/06/19 財經 《文創股》華研決議，股利可按季分派 15:402019/06/19 財經 中美爭5G霸主 台新：智慧生活基金看好 04:102019/06/20 產業特刊 兩岸熱門新聞 住宿發現針孔 店家竟說當地80％酒店都有 - 兩岸 殲-31出征巴黎航展 對決美F-35 - 日報 美債「武器化」？大陸連續出售美國債券 - 兩岸 - 中時 BBC：大陸是美百年未遇的對手 - 兩岸 - 中時 繼華為之後 美即將禁用陸大疆無人機 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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