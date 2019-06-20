寒性或熱性體質者吃冰時間及種類不一樣。（陳淑娥翻攝）

台中慈濟醫院中醫師王嘉涵表示，吃冰消暑要注意時間與品類。（陳淑娥翻攝）

天氣熱呼呼，許多民眾喜歡吃冰消暑，台中慈濟醫院中醫師王嘉涵表示，吃冰消暑要注意時間與品類，寒性體質者，宜選擇融化較慢的冰品如雪糕、聖代等，最佳時機是正午到下午3點，且要慢慢吃，適度把握體內溫度平衡時間讓身體適應。

王嘉涵指出，中醫陰陽平衡理論，人體陽氣從夏至開始逐漸衰退，寒性體質的人吃過量寒涼食物，會因為陰陽失衡影響五臟六腑運行，可能產生腸胃不適、腹瀉症狀。

寒性或熱性體質可從身體表現判斷，熱性體質的人常會有大汗、口乾舌燥、便秘等表現；寒性體質者則常見四肢冰冷、胃口差、夜尿多。寒性體質想吃剉冰、涼拌等中醫醫理歸類的「寒涼」食物，應在陽氣旺盛的白天食用，尤其吃冰最佳時機是正午到下午3點，最好是飯後1小時再吃，避免冷熱食物交錯刺激腸胃。

王嘉涵說明，寒性體質的人，冰品選擇及吃的方式要講究，建議選擇融化較慢的冰品如雪糕、聖代等，而且要慢慢吃，適度把握體內溫度平衡時間讓身體適應。冰品最好少加煉乳或果醬等甜膩食物，因熱性體質的人易生痰濕，使身體水分黏稠，排便或流汗更黏膩。

王嘉涵建議，不管寒性或熱性體質，消暑食品都要適量食用，冰品之外，常見的「溫熱」水果類如荔枝、芒果等，糖分及熱量都很高，吃多易上火，加重口破、流鼻血、便秘，熱性體質的人不要多吃。

(中時 )