薛凱琪分享的照片中，陳意涵疑似走光。（圖／翻攝自physit IG）

36歲女星陳意涵去年8月和與導演男友許富翔結婚，今年2月生下一子「小初」，最近陳意涵正式復出接受專訪、跑活動，日前她到上海參加頒獎典禮和合作電影《閨蜜》的薛凱琪久違碰面，對方事後也在IG曬合影，網友卻發現其中一張照片中，穿著低胸平肩禮服的陳意涵疑似走光露點，而薛凱琪如今已將該照刪除。

陳意涵2014年演出電影《閨蜜》和薛凱琪等人發展了好交情，最近陳意涵出席頒獎活動，穿著一襲淺色低胸禮服的她產後身材依舊纖瘦，還和穿著花色洋裝的薛凱琪合影，陳意涵在自己微博寫下：「很開心來互聯網影視精品盛典頒獎～還遇到了可愛的薛凱琪，開心開心」。

而薛凱琪昨晚在IG曬出兩人自拍，因高角度的鏡頭和低胸服裝設計，網友驚覺一旁的陳意涵疑似不慎露點，但也有人認為那只是胸貼與角度錯覺，而薛凱琪發現網友熱議後，目前已將照片刪除，快手補救保護好友。

(中時電子報)