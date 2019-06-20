外拍小模23歲洪姓女子本月18日晚間與男網友相約新北市板橋區喝咖啡，洪女突然感到身體不適，男網友遂陪她到附近旅店休息，洪女洗完澡出來後，見男網友已自行離開，經她檢視皮包，發現現金8萬多元及證件、信用卡均不翼而飛，隨即向轄區派出所報案。

洪女透過友人將男網友在旅店電梯內的監視器畫面貼上臉書，希望網友協助提供線索。警方表示，19日凌晨已受理洪女報案，目前正積極偵辦中。

(中時 )