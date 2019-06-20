外拍小模偕男網友上旅店 遭竊8萬元 14:462019/06/20 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 男網友涉嫌行竊小模財物。（王揚傑翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 外拍小模23歲洪姓女子本月18日晚間與男網友相約新北市板橋區喝咖啡，洪女突然感到身體不適，男網友遂陪她到附近旅店休息，洪女洗完澡出來後，見男網友已自行離開，經她檢視皮包，發現現金8萬多元及證件、信用卡均不翼而飛，隨即向轄區派出所報案。 洪女透過友人將男網友在旅店電梯內的監視器畫面貼上臉書，希望網友協助提供線索。警方表示，19日凌晨已受理洪女報案，目前正積極偵辦中。 (中時 ) #網友 #男網 #旅店 #報案 #外拍 也許您會感興趣 推薦閱讀 最強小三「忻翔啾」正宮無奈閃邊 00:002019/06/16 社會 新北最新設計風格旅店 捷絲旅三重館開幕 10:032019/06/16 財經 長髮短裙女公宅露4乳 網友看完罵翻 00:022019/06/17 社會 酒駕男撞死8旬嬤 肇事逃逸求助友人報案 11:382019/06/17 社會 吳怡霈拍戲慘中「大三元」：斷牙、流感、隱翅蟲！ 14:392019/06/17 娛樂 9種求職爆雷面試主管 網友喊立馬快閃 16:232019/06/17 財經 他曝藥師畢業50K爽賺？網友狂打臉 09:002019/06/18 生活 東區租金打回原形？網竟氣pupu 柯P躺槍 10:222019/06/18 生活 柯粉不滿兩岸論述？ 柯P有解釋 11:292019/06/18 政治 網傳男涉性侵毆打女網友 警證實但屬雙方互告 19:082019/06/18 社會 社會熱門新聞 雲林國一新生銳減343人 斗六國中逆勢增1班 - 社會 - 中時 詭異！「頭下腳上」栽棺木上 男離奇死在公墓 - 社會 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 韓國瑜622台中造勢 交管措施看這裡 - 社會 愛家男腹部劇痛 死撐直奔警局一秒倒地 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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