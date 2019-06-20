登革熱疫情延燒，高雄市長韓國瑜多次呼籲行政院調動化學兵支援防疫，但據媒體報導，國軍高層透露，「韓市府從頭到尾未申請化學兵支援」；對此，高市民政局長曹桓榮表示，上周韓市長參加行政院會，當面已向院長蘇貞昌拜託支援化學兵、當天下午包括八軍團、39旅化學兵指揮官也馬上到兵役處、民政局拜訪，雙方已建立默契及聯繫窗口，目前正在等待環保局、衛生局規畫噴藥路線、時程，馬上就會提出申請，媒體報導後，軍方也馬上跟市府聯繫，強調雙方溝通良好。

韓國瑜13日出席行政院會，提出5項議案，其中登革熱方面，希望中央協助預算及化學兵人力，這點韓19日也當面再度向行政院副院長陳其邁請託，中央表示全力支持。

曹桓榮指出，13日行政院會後，當日下午高雄市民政局兵役處長曾國昌即召開防疫兵力先期協調會，包括南區後備王姓副指揮官、高市後備譚姓副旅長、陸戰指揮部蔡姓副處長、39化兵群莊姓指揮官及四支部鄧姓副指揮官皆有出席，雙方互留聯繫窗口，並有默契等市府發出申請後，兵力立刻投入協助。

曹桓榮說，當天雙方決定，實際兵力支援期程由衛生局需求而定，會依作戰區管道申請兵力，並派車接送，但若能將兵力集宿就近疫區的營區比較方便；目前環保局、衛生局正在規畫噴藥路線、時程，非常感謝國軍及各單位協助，等待指揮體系依照疫情需要隨時啟動，很快會向軍方提出正式申請。

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(中時 )