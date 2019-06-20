出身基隆的現代藝術家周偉，用基隆市鳥「黑鳶」結合101等台北市景觀，描繪出「面對日常」的創作。（張穎齊攝）

藝術家周偉的繪畫作品「仲夏 7：35」，以百葉窗的光影，表現仲夏早晨光線柔和與萬物初醒的氛圍。（基隆市文化局提供）

藝術家周偉的繪畫作品「電視櫃」，以櫃上物品的陰影與太陽光線的互長，表現出居家光影的特徵。（基隆市文化局提供）

現代藝術家周偉是土生土長的基隆人，在藝術創作與教學路上，不斷透過繪畫創作表現對於色彩、光影和現實生活的探討，為了傳達10年來，從「日常」的觀點，達到對「真實」的追尋，在基隆市文化中心第一陳列室展出「面對日常─周偉個展」，展覽到30日截止，歡迎民眾前來品味欣賞。

英國文豪奧斯卡‧王爾德曾說：「生活的奧秘存在於藝術之中。」周偉的畫作應證了王爾德的話，展現「面對日常」源自對「真實」的追尋，這次展出的15餘幅繪畫作品中，嘗試從日常中各種具體與抽象的事物，來探究新的表達形式，以彰顯自我的律動與真實的體現。

「藝術本來就是反映自己生活的。」周偉表示，他在這近1、2年當中，當創作藝術的思考陷入困境時，便審視生活、審視自己，希望藉由藝術創作來解決對生命和藝術狀態的疑惑，也使得藝術作品成為時間中續存的根基。

出身基隆的周偉，1994年自國立台灣藝術大學畢業後，前往法國地戎高等美術學院深造，現為國立台灣藝術大學、輔仁大學、大同大學兼任講師，在藝術創作與教學路上，不斷透過繪畫創作表現對於色彩、光影和現實生活的探討，曾辦過多次個展，本次「面對日常─周偉個展」為周偉自2008年後，首度再次舉辦的個展。

基隆市文化局表示，周偉此次展覽的主題為「面對日常」，透過繪畫創作表現出對季節的情緒、對光影的變化、對時事的接觸與自我的再觀察等，例如作品「仲夏 7：35」，以百葉窗的光影，表現仲夏早晨光線柔和與萬物初醒的氛圍。

文化局補充，周偉另1件作品「電視櫃」，則以櫃上物品的陰影與太陽光線的互長，表現出居家光影的特徵。展覽在基隆文化中心第一陳列室展出他的現代藝術繪畫創作，個展截至30日，歡迎民眾前來欣賞，細細品味作者如何透過現代藝術，面對自身的生活日常，展現個人的自我觀察。

(中時 )