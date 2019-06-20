為了防堵毒品入侵校園，新竹市政府與新竹地檢署、新竹市調查站、法務部廉政署共同組成「校園守門員聯盟」，並舉辦多場「誠信反毒宣導講座」。（陳育賢攝）

為了防堵毒品入侵校園，新竹市政府與新竹地檢署、新竹市調查站、法務部廉政署及台中市刑大警犬共同組成「校園守門員聯盟」，並舉辦多場「誠信反毒宣導講座」。（陳育賢攝）

為了防堵毒品入侵校園，新竹市政府與新竹地檢署、新竹市調查站、法務部廉政署共同組成「校園守門員聯盟」，並將在今年陸續舉辦20場「誠信反毒宣導講座」，希望透過行政與司法機關積極合作，打造無毒誠信校園。

新竹市政府今年特別邀請台中市刑大4隻最萌警犬Tiny、Bobby、JJ和Choco化身反毒大使，與主辦單位共同向學生講解毒品危害及貪瀆不良的後果，而4隻萌犬也在現場展現專業，短時間內就找到藏有毒品行李箱及嫌犯，也找出藏有爆裂物的包裹。

政風處表示，此活動的舉辦是希望用不同的方式來打造更好的宣導效果，也使防毒觀念落實學生心中，讓竹市學童預防並杜絕毒品危害。

市長林智堅指出，毒品對孩子的危害禍患無窮，市府特別與地檢署、調查站與廉政署總動員，一同捍衛孩子的健康，對毒品進入校園零忍受。

他說，近年來新興的毒品以新穎的包裝來偽裝，如金沙巧克力、飲料、小熊軟糖等樣式，不小心誤食將耽誤孩子一生，尤其暑假即將來臨，市府除了啟動反毒宣導活動外，警察局也會開啟專案，進入易有毒品交易的相關場所加強稽查，抑制不肖人士的不法行動。

林智堅說，市府非常重視教育工作，這幾年投入超過37億元推動新校園運動、美學教育等等，希望孩子在人生旅途上有更好的發揮，反毒工作在教育中很重要且基礎，市府對毒品採取零容忍的高標準，絕對不讓毒品進入校園，未來也會持續推動，不會停下反毒宣導的腳步。

廉政署署長鄭銘謙表示，此次反毒宣導很生動，警犬專業的表現吸引眾人眼光，讓同學們留下深刻印象，進一步認識毒品的危害，竹市府相當重視廉潔、廉能教育，廉政署一直積極推廣廉潔、肅貪及品德教育，今年更是綜合統整中央、地方各政風機構，推出各地廉潔教育校園活動，廉政署將會為孩子們擁有乾淨透明、廉潔誠信的生活環境來持續努力。

新竹地檢署檢察長王文德則指出，此次是行政與司法攜手合作，以實際行動展示反毒的決心，落實執行相關緝毒工作。

此外，今年度再度與新竹市政府合作「廉政傳誠宣導」，由地檢署辦案經驗豐富的檢察官親臨竹市校園，講授反毒理念及誠信價值觀，積極結合校園、家庭、社區，共同建立校園守門員聯盟，攜手反毒守護孩子的幸福。

(中時 )